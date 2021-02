MIUT adiado para 20 de Novembro

A pouco mais de dois meses e meio da data prevista para a realização do Maderia Island Ultra TRail (MIUT® 2021) a organização em estreita colaboração com o circuito mundial de ultra trail running, viu-se obrigada a adiar o evento para Novembro de 2021.

"Tendo em consideração de que mais de 75% dos participantes do MIUT® são oriundos de fora da Ilha da Madeira, o que implica a estes, terem de organizar-se em devido tempo para poderem viajar até à região, a organização do MIUT® foi uma vez mais confrontada com uma decisão muito difícil, mas que teve de ser tomada à data de hoje", pode ler-se no comunicado da organização, a cargo do Clube de Montanha do Funchal, enviado à comunicação social.



"Face ao actual contexto da pandemia, Covid-19, não só a nível local como a nível global, onde continua a existir uma grande incerteza de como irá evoluir esta situação nos próximos meses, decidiu a organização do MIUT® - Madeira Island Ultra-Trail®, adiar o evento para uma data, em que temos a esperança de já estarem reunidas as condições para podermos organizar um evento próximo ao da era “pré Covid-19”. Desta forma, a 12ª edição do MIUT® fica adiada para o dia 20 de Novembro de 2021", acrescenta ainda a nota.



"Sendo o MIUT® um evento de âmbito internacional, é nosso objectivo organizá-lo para o máximo de inscritos, especialmente aqueles que nos visitam para participar no mesmo. Face ao actual contexto, estamos em crer que para muitos destes participantes, não seria fácil marcarem presença no evento no mês de Abril, devido a uma série de dificuldades e constrangimentos para cá chegarem em segurança.



A nível organizativo e face à dimensão do próprio evento, seria muito complicado de se conseguir organizar a prova, garantindo a máxima segurança para todos aqueles que estão directamente envolvidos, nomeadamente participantes, voluntários e membros da organização."



A finalizar o CMoF fez questão de referir que "Ao longo dos anos, o MIUT® tem vindo a ganhar cada vez mais relevo no panorama dos eventos turístico-desportivos realizados na Madeira, ao ponto de ter um impacto muito positivo na economia regional, no entanto a organização prima pela salvaguarda da saúde de todos e pelo zelo da saúde pública da ilha, adiando assim o evento para uma data que se prevê mais 'segura'.



Entre os meses de Março e Abril, os inscritos no MIUT® 2021 irão receber novos códigos de acesso à sua inscrição, o que lhes permitirá, se necessário, actualizar os seus dados pessoais como também de poderem assinalar se pretendem manter a inscrição em 2021 ou diferi-la para 2022 ou 2023."