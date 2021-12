40% dos profissionais da área das tecnologias de informação procuram emprego

Cerca de 40% dos profissionais que trabalham na área das tecnologias de informação estão ativamente à procura de emprego e quase 75% esperam deixar o seu cargo atual num futuro próximo, refere um estudo ontem divulgado.

Estas foram algumas das conclusões de um inquérito global, realizado pela Boston Consulting Group (BCG) e a The Network a cerca de 10.000 profissionais da área tecnológica, apresentadas no relatório intitulado "Decoding the Digital Talent Challenge", que tenta compreender um dos setores mais competitivos a nível global e apoiar as empresas nas estratégias de retenção de talento.

Entre os principais fatores que levam os profissionais das áreas tecnológicas a mudar de funções, destacam-se a oportunidade de progredirem nas carreiras e a procura de novos desafios, indicados por 63% e 49% dos inquiridos, respetivamente.

Para estes colaboradores, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional continua a ser o aspeto mais valorizado no emprego, ao qual se segue a boa relação com os colegas de trabalho, e também a compensação financeira, tanto sob a forma de salário, como de incentivos a longo prazo - tais como opções de compra de ações - ganhou terreno, passando do quinto para o terceiro lugar nas preferências, quando comparado com os resultados do último inquérito, realizado em 2018.