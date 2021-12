Primeiro dia de país sem parlamento efectivo e governo em gestão na capas dos jornais

Bom dia, estas são as principais capas dos jornais nacionais, que entre outros temas aborda a nova situação do Governo em gestão e do parlamento dissolvido.

No Correio da Manhã:

- "Póvoa de Varzim: Patrão mata empregado e finge acidente com a mãe"

- "Pinto da Costa diz que não há provas de desvio de verbas: 'Continuo no FC Porto'"

- "Salários dos portugueses: Só Lisboa e Setúbal acima da média nacional"

- "CM revela lista completa com valores distrito a distrito"

- "Fugiu de Gaia: Homicida apanhado após matar em França"

- "Montijo: Câmara do Seixal pode chumbar aeroporto"

- "Ugarte convence: Luz verde para saída de Palhinha"

- "Treinador sob pressão: Flamengo espera por Jorge Jesus"

- "Pandemia: 118 mil receberam terceira dose no fim de semana"

- "Governo tentar recuperar atraso na vacinação"

- "Cascais: Nove horas de terror após parto de gémeos"

- "Migrantes: Papa critica exploração e indiferença no mundo"

- "Vila Nova de Gaia: Hospital condenado por falta de cuidado em cirurgia"

No Público:

- "Portugal entra num novo ciclo sem Parlamento e com Governo a meio gás"

- "Refugiados: Papa pede em Lesbos fim do 'naufrágio de civilizações'"

- "Covid-19: Supermercados limitam vendas após corrida aos autotestes"

- "Entrevista: 'Tensão entre DGArtes e o setor tem de acabar' - Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes"

- "Energia: Fim do carvão e barragens por estrear deixam rede sob pressão"

- "Mulheres: Ainda estamos a 130 anos da igualdade de género no poder"

- "Porto: Na Quinta do Gama trava-se um braço de ferro entre moradores e o 'bullying' imobiliário"

- "Estado da União: Ninguém quer ser pescador na Europa, mas a UE vai tentar atrair novas gerações"

No Diário de Notícias:

- "Deputado e Conselheiro Nacional do PSD, Carlos Eduardo Reis: 'Se for responsável o PS deve viabilizar um governo do PSD'"

- "Carlos Moedas: Da gestão da pandemia à habitação: os primeiros 50 dias"

- "Benoît Mouchart: 'O editor português de Tintin enviou a Hergé alimentos durante a ocupação alemã de França'"

- "Covid-19: Como as constipações da infância podem influenciar a resposta ao vírus"

- "PPR: Bruxelas insatisfeita com empresas públicas avisa que o plano prevê 'penalizações' por má gestão"

- "Myanmar: De 'walkie-talkies' ilegais a corrupção: as doze acusações contra Aung San Suu Kyi"

No Jornal de Notícias:

- "Governo volta a travar descida abrupta do preço dos medicamentos"

- "Natal dá alento à cultura"

- "Deputados veteranos: Uns ficam, outros estão de 'malinhas feitas'"

- "Vacinação: 62 mil pessoas receberam reforço no sábado"

- "Cascais: Mãe encontrada com bebés mortos e outro filho menor"

- "Peritagem: A6 foi cortada para simular acidente de Cabrita"

- "AMP: Especialistas defendem mais transportes públicos"

- "Champions: Apuramento dos três grandes vale 154 milhões"

- "Sara: Tony Carreira faz feroz ataque à Justiça"

No Inevitável:

- "Acusação ao motorista de Eduardo Cabrita. Testemunha que iliba ministro não ia no carro"

- "Construção. Sindicato denuncia situações de escravatura"

- "Internamentos sociais. Mais de 600 pessoas estão à guarda dos hospitais"

- "O impacto do Instagram na saúde mental"

- "Natal. Corrida às lojas já começou, mas há sempre truques para poupar"

- "Pedro Gonçalves. O mafioso silencioso que deu som a um novo Portugal"

No Negócios:

- "António Portela, CEO da Bial: Sem subidas de preços 'não podemos manter alguns medicamentos'"

- "Dona do Amoreiras exige indemnização milionária ao Estado"

- "Kaizen vai ter centro de inovação em Lisboa"

- "Portugal é dos mais expostos a risco de falências na UE"

- "Investidor privado: Saiba quais os produtos 'verdes' que a banca está a oferecer"

- "Taxa de carbono: Companhias aéreas já entregaram 4 milhões"

- "Bolsa: Greenvolt e EDP taco a taco nas carteiras de fundos"

No A Bola:

- "Sporting: Super Matheus: O processo que explica o crescimento de um dos grandes heróis da vitória na Luz"

- "Benfica: Dérbi deixou balneário arrasado"

- "FC Porto: Recorde à vista para Conceição"

- "Espanha: 'João Félix é intransferível', Enrique Cerezo, presidente do Atl. Madrid, antes da visita ao dragão"

No Record:

- "Encostado à parede: Jesus pode sair já se não vencer D. Kiev"

- "Sporting: Pote busca recorde: Nunca marcou ou assistiu em 7 jogos consecutivos"

- "Basquetebol: Micah Downs acusa de racismo adeptos da Oliveirense: 'Chamaram macacos aos meus colegas'"

- "Pinto da Costa defende-se: 'De consciência e alma limpas'"

- "Braga-Estoril (2-0): Bis de Ricardo Horta: Ainda falhou penálti"

- "Fórmula 1: Hamilton alcança Vestappen"

No O Jogo:

- "Loum: 'Atlético pede rigor e solidez': Médio cedido pelo FC Porto ao Alavés já bateu os madrilenos e explica como, em entrevista"

- "Braga-Estoril (2-0): Mineiro fez tremer a vitória"

- "Sporting: Já valem cinco vezes mais sacos de dinheiro"

- "Benfica: Atraso tende a ser fatal para Jesus"

- "Gil Vicente-Famalicão (4-0): Festival de futebol em Barcelos"