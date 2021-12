Capas dos jornais dão destaques distintos nesta sexta-feira

Bom dia, estes são os principais títulos dos jornais e revistas nacionais generalistas e especializados, com uma multiplicidade de temas.

No semnário O Jornal Económico:

- "'Queria ter a certeza que os receios da inflação são exagerados, mas ninguém sabe', Olivier Dussopt, ministro das Contas Públicas de França"

- "Preço dos fretes subiu 1.000% em algumas rotas marítimas"

- "'Quem perde dinheiro e cobra como a TAP só é ameaça para o contribuinte', presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary"

- "Tecnologia: Amazon Web Services diz que 'Portugal está numa rota fantástica e os seis unicórnios provam isso mesmo'"

- "Rui Rio pode tornar-se o líder da oposição que mais tempo demorou até ser primeiro-ministro"

- "Dielmar liquidada este mês com novo processo de venda na mira em carta fechada ou leilão"

- "Conselho das Finanças avisa: País não se preparou para crises em fases de crescimento"

- "Airbus vai abrir novo Centro de Serviços em Lisboa e criar pelo menos 100 empregos"

- "Joias & Relógios: Conheça as novas tendências de mercado que trazem ventos de mudança"

No semanário NOVO:

- "Ele Rio por último: Contra quase todos os prognósticos, Rui Rio resistiu e venceu Paulo Rangel"

- "As contas que tornaram Rúben Amorim uma pechincha"

- "Carta aberta de Manuel Champalimaud a Pedro Sisa Vieira"

- "Chega: Os homens e a mulher que André Ventura quer levar para a Assembleia da República"

- "Imobiliário: Boom na periferia de Lisboa: Barreiro é a cidade onde o custo das casas mais aumentou"

No Correio da Manhã:

- "Filho de Pinto da Costa encaixa fortunas com jogadores: CM revela faturas de negócio de Casimiro com Real Madrid"

- "Dragões pagam comissão de 17% e Alexandre Pinto da Costa fica com a parcela maior"

- "Benfica-Sporting: Pulseiras aceleram entrada de adeptos no estádio"

- "Jorge Jesus: 'Coates tem muita importância'"

- "Rúben Amorim: 'Vamos à Luz para ganhar'"

- "Portimonense-FC Porto: Teste do dragão no Algarve"

- "Retenção do imposto a partir de janeiro: Tabelas de IRS aumentam salários líquidos"

- "Homicida julgada no Porto: Relação tóxica acaba em morte"

- "Comissão estuda: Relatório sobre abusos sexuais na igreja em 2022"

- "Hospitais sob pressão: Pandemia cancela festas de fim de ano"

- "Autocarro vandalizado: Zivkovic recorda ataque dos No Name Boys"

- "Saúde: Gripe das aves chega a capoeira em Palmela"

No Público:

- "Portugal doou 4,4 milhões de vacinas contra a covid-19"

- "Beatles: Get Back, o documentário que traz uma nova luz sobre o fim da banda"

- "PRR: Empresas prometem 87% do investimento em inovação"

- "Criptomoedas: Transferências acima de mil euros terão mais escrutínio"

- "Alianças: Bloco Central, o SOS das crises políticas em Portugal"

- "Igreja: Relatório liderado por Pedro Strecht sobre abusos sexuais tem um ano para ser feito"

- "Entrevista: China e EUA arriscam-se a uma guerra por "um mal-entendido", diz ex-comandante da NATO"

No Diário de Notícias:

- "Ana Mendes Godinho: 'Sustentabilidade da Segurança Social exige novas fontes de financiamento'"

- "Conselho das Finanças: Década perdida e robôs voltam a ameaçar pensões"

- "Paulo Futre: 'Rafa tem o meu estilo. E se não fosse a pandemia, Pote valia 100 milhões"

- "Siza Vieira: 'Há 12 mil milhões de euros em incentivos às empresas'"

- "PSD: Direção de Rio 'não vai tolerar afronta' dos que levam às listas apoiantes de Rangel"

- "Abusos na Igreja: Coordenador de investigação pede a vítimas 'deste crime hediondo que falem sem medo'"

- "Covid: Em 15 dias farmácias fizeram 270 mil testes gratuitos"

- "José Cid: Regresso ao rock progressivo no 25.º álbum"

No Jornal de Notícias:

- "Um terço dos concelhos sem acesso a farmácias com testes gratuitos"

- "Alunos queixam-se de assédio desde 2010 na universidade do Minho"

- "Liga: Febre de sexta à noite"

- "Corrupção: Juiz acusado de receber luvas de empresário da hoteleira"

- "Desemprego: Mínimo do subsídio fixado em 509 euros"

- "Aviação: Rui Moreira diz que TAP mão tem utilidade para o Porto"

- "Acidente: Namorado de Sara Carreira circulava a 128 km/h"

No Inevitável:

- "Entrevista a Michel Desmurget, neurocientista, autor de 'A Fábrica de Cretinos Digitais': 'Estamos a criar uma geração que só consegue fazer coisas simples. Carregar num botão'"

- "Entrevista a Marçal Grilo, antigo ministro da Educação: 'A diferença entre as escolas públicas é maior do que a diferença entre as escolas privadas'"

- "Europa: Ómicron pode tornar-se dominante no período de um mês"

- "Festa estragada: Autarquias cancelam réveillons, restaurantes perdem marcações"

- "Ordem vai hoje a eleições: Ex-ministro contra ex-presidente da AICEP"

No Negócios:

- "Mil milhões de garantias dadas a empresas são de 'alto risco'"

- "As caras do dinheiro"

- "Entrevista a Maria Joaquina Madeira: 'Precisamos de empresários com um sentido humanista'"

- "Grandes marcas aliam-se para gerir depósito de embalagens"

- "IP perdeu 13 milhões com descontos nas portagens das ex-Scut"

- "Ómicron faz regressar o debate sobre levantamento das patentes"

- "Crédito: Banca espanhola acelera guerra dos 'spreads' na habitação"

No Record:

- "Benfica-Sporting: Sem máscara: Treinadores encaram dérbi com ambição"

- "Jorge Jesus: 'Vamos fazer um grande jogo'"

- "Rúben Amorim: ''Se o dinheiro fosse meu apostaria no Sporting'"

- "Portimonense-FC Porto: 'É dos treinadores com quem mais simpatizo', Conceição esqueceu problemas com Paulo Sérgio"

- "Inglaterra: CR7 faz o 801"

No O Jogo:

- "Benfica-Sporting: Imunes a desculpas: Treinadores de águias e leões relativizam importância das ausências e partilham objetivo: 'É para ganhar'"

- "Portimonense-FC Porto: 'Temos de ser mais eficazes', Sérgio Conceição alerta para a consistência defensiva dos algarvios"

- "Braga: 'Preferimos jogar de três em três dias', André Horta encara sete jogos de dezembro com vontade de 'lutar por tudo'"

- "Vizela-Belenenses adiado pelas autoridades de saúde"

No A Bola:

- "Benfica-Sporting: Dérbi antivírus"

- "Águia sem casos positivos, mas com dúvidas no ataque"

- "Leão sem Coates e Palhinha, mas com ambição máxima"

- "'Não me interessa quem não esteja no Sporting', Jorge Jesus"

- "Se o dinheiro fosse meu, apostava em nós', Rúben Amorim"