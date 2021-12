Angola soma mais 115 casos numa semana com apenas dois óbitos

Angola contabilizou, nos últimos set dias, 115 novos casos de covid-19, tendo tido registo de óbitos apenas na quarta-feira, segundo os dados das autoridades angolanas.

Nas últimas 24 horas, foram registados 15 casos e nenhuma morte, no quarto dia consecutivo sem óbitos, indicando uma desaceleração da pandemia no país lusófono, que as autoridades têm relacionado com o avanço da vacinação, sobretudo em Luanda, epicentro da covid-19 em Angola.

Regista-se um cumulativo de 65.259 casos confirmados da covid-19, dos quais 199 ativos (0,3%), 1.735 óbitos (2,7%) e 63.325 recuperados (97,0%).

Dos 199 casos ativos, três estão em estado grave, dez são moderados, 18 leves e 168 assintomáticos.

O cumulativo de amostras processadas é de 1.195.446 (65.259 positivas e 1.130.187 negativas), o que corresponde a uma taxa de positividade de 5,5%.

As taxas de incidência e de letalidade correspondente à 49.ª semana epidemiológica (de 29 até 05 de dezembro) é de 0,4 por 100.000 habitantes e 1,7% respetivamente.

O cumulativo de pessoas vacinadas com uma dose é de 6.978.895, o que corresponde a uma cobertura de 44,27% da população alvo, e as que receberam a dose completa foram 3.279.698, correspondendo a uma cobertura de 20,80%.

O total de doses administradas contra a covid-19 é de 10.016.393.