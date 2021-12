GNR assinala Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

A Guarda Nacional Republicana (GNR) destacou hoje o empenho dos militares da Guarda nos direitos e promoção da inclusão das pessoas com deficiência através de programas adaptados aos problemas concretos da população, sobretudo a mais vulnerável.

Em comunicado e para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a GNR sublinha o empenho da guarda numa resposta mais personalizada e adaptada, destacando o "Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência", implementado em 2014.

Este programa visa, segundo a GNR, a "promoção dos direitos e garantias de condições de vida dignas das pessoas com deficiência, procurando envolver de forma proativa a comunidade para atender, compreender e respeitar as necessidades e diferenças de cada um, permitindo a igualdade de oportunidades e prevenindo situações de negligência, violência e maus-tratos".

A GNR lembra também que tem estabelecido diversas parcerias e protocolos com associações e escolas um pouco por todo o país, disponibilizando o seu efetivo animal para sessões de hipoterapia (cavalos) e cinoterapia (cães), dando o seu contributo para esta área tão sensível.

"Através da hipoterapia, o cavalo torna-se num agente facilitador, capaz de alterar a resposta do sistema nervoso central da pessoa com deficiência, promovendo vivências fundamentais para o desenvolvimento de competências motoras, cognitivas, comunicativas e psicossociais", refere a GNR.

Neste âmbito, a GNR promove sessões de hipoterapia regularmente na Unidade de Segurança e Honras de Estado, em Lisboa, e noutras unidades ao longo do dispositivo territorial, designadamente em Évora, Gouveia (Guarda) e Porto.

"Através da cinoterapia, são utilizados os cães como um recurso terapêutico inovador em sessões de cinoterapia a crianças com necessidades educativas especiais, contribuindo para a expressão das suas emoções e para a capacidade de comunicação", indica a GNR.

De acordo com a GNR, a realização destas sessões, além de promover e desenvolver défices cognitivos, educa também para a segurança rodoviária com recurso a cães, apoia na execução das atividades de vida diária dos beneficiários estimulando-os física e cognitivamente.

Neste âmbito, a GNR tem colaborado com diversas instituições através do Grupo de Intervenção Cinotécnico na zona da Grande Lisboa e também em Coimbra e no Porto.