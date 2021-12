Número de mortes das inundações no Curdistão iraquiano sobe para 12

O número de mortes nas inundações após as chuvas torrenciais da madrugada de hoje em Erbil, na região autónoma do Curdistão iraquiano (norte do Iraque), subiu de oito para 12, segundo o mais recente balanço oficial.

Os novos dados foram avançados pelo governador da província, Omid Khoshnaw, que, numa conferência de imprensa, adiantou que entre as vítimas estão dois cidadãos filipinos, um turco e um bebé de dez meses, cujo corpo não foi encontrado.

Segundo a agência de notícias oficial INA, as autoridades locais alertaram que é esperada mais chuvas e inundações e anunciaram o encerramento de escolas nas áreas afetadas.

As inundações atingiram os arredores da cidade de Erbil, capital da província homónima.

Autocarros de passageiros, veículos pesados de mercadorias e camiões-cisterna foram arrastados pela água e ficaram por vezes virados de lado. Quatro membros da defesa civil que vieram ajudar os residentes ficaram feridos quando a viatura em que seguiam foi levada pela força das águas.