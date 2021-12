MPT concorre sozinho às legislativas

Foi através de comunicado, enviado esta tarde às redacções, que o Partido da Terra-MPT deu conta de que avançará com uma candidatura autónoma às eleições legislativas antecipadas, que acontecem a 30 de Janeiro.

O partido anunciou, também, que, à semelhança do que sucedeu nas eleições legislativas de 2019, volta a apresentar um orçamento zero para a campanha eleitoral, por entender que o custo destas acções de campanha não têm de ser suportados, uma vez mais, pelos Portugueses.

Pedro Soares Pimenta, Presidente da Comissão Política Nacional do Partido da Terra-MPT, salienta que “após diversos contactos institucionais prévios com outros Partidos Políticos, com e sem representação parlamentar, a Comissão Política Nacional decidiu, por unanimidade, que o Partido da Terra apresentará listas próprias às eleições legislativas de 2022 por entender que nenhuma das negociações informais pré-eleitorais consubstancia um projeto político sólido capaz de responder aos particulares desafios que o País enfrenta”.

Acrescenta ainda que “à luz da actual conjuntura, quando a uma grave crise pandémica se somou uma indesejável e evitável crise política, a única pretensão do Partido da Terra é participar, de forma séria, activa e empenhada, na apresentação de um programa eleitoral ecologista, humanista e reformista para Portugal”.