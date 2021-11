“Apenas o PSD/M insiste no cumprimento das promessas de António Costa”

Reiterando que “a Madeira está e esteve sempre no centro das preocupações do PSD/M na Assembleia da República” e que foi nessa base que, desde o primeiro dia até hoje – último dia das votações da XIV Legislatura – “se apresentaram propostas e se exigiram soluções”, a deputada Sara Madruga da Costa faz questão de sublinhar que o seu Partido foi, mais uma vez, “o único a exigir respostas e a insistir no cumprimento das promessas de António Costa com a Madeira, ao contrário daqueles que, comummente, preferem ficar ao lado do Governo da República e, não, ao lado dos Madeirenses”.

Declarações que surgem a propósito da aprovação, hoje e por unanimidade, de um projeto de resolução, da autoria do PSD, que visava a clarificação dos 50% relativos ao cofinanciamento do Estado ao novo Hospital da Madeira. “Aquilo que nós quisemos através desta iniciativa foi insistir e forçar António Costa, através do parlamento, a cumprir com a sua palavra, porque, na realidade, todos somos favoráveis a esta comparticipação de 50% mas o que estava em causa era a correção da resolução do Conselho de Ministro, pendente desde 2018, onde esta promessa não estava devidamente consagrada”, explica a deputada, que se congratula com esta aprovação unânime e espera que a mesma seja suficiente para que o Primeiro-Ministro proceda, de uma vez por todas, à correção urgente desta resolução, por forma a que seja possível “garantir este montante e, não, menos do que isso, na lógica habitual de António Costa dar o dito pelo não dito”.

Sara Madruga da Costa que, a rematar, faz questão de vincar que o PSD/Madeira continuará, na República, a insistir na resolução de todos os dossiês pendentes, tanto mais quando o que está em causa “é apenas falta de vontade política”.

“Tal como desde a primeira hora, não deixaremos passar em claro as injustiças de que temos sido alvo, em matérias que, sendo fundamentais, obrigam a uma outra postura e a um outro compromisso para o futuro”, conclui.