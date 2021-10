Sismo em Tóquio com magnitude 6,1 sem risco de tsunami

Um sismo forte com uma magnitude 6,1 abalou a área de Tóquio hoje à noite (+8 horas do que em Lisboa), mas as autoridades disseram não haver perigo de um tsunami.

A Agência Meteorológica do Japão disse que o centro do sismo se localizou na província de Chiba, a leste de Tóquio, a uma profundidade de 80 quilómetros.

O sismo provocou a oscilação de edifícios, mas não houve relatos imediatos de danos ou feridos, segundo a agência de notícias Associated Press.

A televisão pública NHK noticiou que os comboios de alta velocidade "Shinkansen" que entram e saem de Tóquio foram temporariamente suspensos.

A NHK mostrou imagens dos movimentados distritos de Shibuya e Shinjuku, no centro da cidade, em que se viam carros em movimento e pessoas a andar nas ruas como habitualmente.

O novo primeiro-ministro, Fumio Kishida, publicou uma mensagem no Twitter instando as pessoas a "verificar as últimas informações e a tomar medidas" para se protegerem.