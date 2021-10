Resgatado em alto mar tripulante com sintomas de AVC a oeste das Flores

Um tripulante, a bordo de um navio mercante a navegar a 135 quilómetros, a oeste da ilha das Flores, nos Açores, foi hoje resgatado por uma lancha da Polícia Marítima, por apresentar "sintomas de acidente vascular cerebral".

Num comunicado enviado às redações, o Comando da Zona Marítima dos Açores adianta que o resgate do tripulante de "nacionalidade filipina", que se encontrava a bordo do navio mercante "Polar Colombia", foi coordenado desde a manhã de hoje pela Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes), com o Capitão do Porto da Horta e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR).

O tripulante, de 50 anos, estava a bordo do navio mercante, "com bandeira de Singapura, se encontrava a navegar a cerca de 73 milhas náuticas, o equivalente a 135 quilómetros, a oeste da Ilha das Flores", e segundo refere o comunicado, o homem "apresentava sintomas de acidente vascular cerebral a necessitar de cuidados médicos".

Para a concretização da operação, que envolveu "diversos meios", o "navio dirigiu-se" à ilha das Flores, "por forma a encurtar a distância a terra, tendo o resgate sido efetuado pela lancha da Polícia Marítima, que desembarcou o doente no porto das Lajes das Flores", lê-se no comunicado.

O Comando da Zona Marítima dos Açores adianta ainda que o tripulante "foi, posteriormente, transportada para o aeroporto, onde aguardava a aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP) que o transportou para a Base das Lajes, na Terceira" e posteriormente "transferido para o Hospital de Santo Espírito" naquela ilha açoriana.

A operação envolveu o MRCC Delgada, o RCC Lajes, o CODU-MAR, um avião C-295 FAP, uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e uma lancha do Comando Local da Polícia Marítima das Flores.