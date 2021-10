Operação contra ladrões de bancos no Brasil resulta em 25 mortos

Vinte e cinco pessoas suspeitas de pertencerem a um grupo especializado em assaltos a bancos foram hoje mortas durante uma operação policial no Estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, informou uma fonte policial à AFP. "São 25 criminosos mortos e nenhum ferido", disse fonte da polícia federal.

A operação, organizada em conjunto com a polícia militar, teve lugar na comuna de Varginha. As forças de segurança invadiram duas fazendas onde "membros de uma organização criminosa especializada em assaltos a bancos e caixas eletrónicas" se preparavam para atacar várias agências bancárias da cidade.

Numa das propriedades, as trocas de tiros com a polícia fizeram "18 mortos" e o assalto ao segundo local provocou sete mortos, detalhou fonte policial, especificando que não houve vítimas entre as forças de segurança. Uma grande quantidade de armas (espingardas, granadas, munições), coletes à prova de bala e vários veículos roubados foram apreendidos durante a operação.

Vários roubos com o mesmo modo de ação planeado pelo gangue ocorreram nos últimos anos no Brasil: planeamento minucioso, armas pesadas e cidades médias como alvos garantiam roubos significativos nos bancos e uma fuga mais fácil que nas grandes cidades.

Em agosto, assaltantes fortemente armados espalharam o terror no centro de Araçatuba, uma cidade de 200 mil habitantes do Estado de São Paulo, usando 'drones', explosivos e colocando reféns no teto das suas viaturas para proteger a sua fuga, num ataque que fez três mortos.