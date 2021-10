Contributo da OET na dignificação da Engenharia

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos, consciente da importância da Engenharia no bem-estar da sociedade, e com o objetivo de manter a sua presença, apesar da situação pandémica que se vive nos últimos tempos, e além de estar no terreno com os seus membros ativos, realizou uma série de artigos mensais de modo a transmitir a relevância do Engenheiro Técnico, do seu conhecimento específico e dedicado à apresentação de soluções. Foram 11 artigos que abordaram temas muito diversos, informando sobre a limpeza urbana, sobre os resíduos e o seu ciclo, sobre os sistemas de gestão técnica de edifícios e sobre o desafio da energia elétrica, explicando de forma sucinta e clara a diferença entre motores térmicos e motores elétricos, providenciando consultoria de forma aberta sobre a importância da fiscalização e da coordenação de segurança em obra, sobre os passos e documentação na construção de uma moradia, sobre o ruído e sua influência, assim como soluções para a eficiência hídrica.

Foi possível, também, desmistificar questões como o conforto térmico, águas residuais e água de abastecimento, com as devidas propostas para a atuação das pessoas em cada caso.

Estes somente demonstram a variabilidade de atuação dos Engenheiros Técnicos na sociedade, reflexo das 16 especialidades pertencentes à OET.

Esta partilha de conhecimento técnico, transmitido de forma simples, e, acima de tudo, voluntária pelos membros da OET, é de louvar, e aqui fica o meu agradecimento a todos os membros que tiveram a amabilidade de fornecer algo tão precioso como o seu conhecimento em prol de uma sociedade mais criativa que valoriza, cada vez mais, a profissão de Engenheiro Técnico.

Como Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional da Madeira, creio que esta foi uma solução bem conseguida, pois permitiu em tempos de distanciamento manter a proximidade com os membros da OET e com a sociedade em geral.

Hoje, este artigo apresenta-se como o último deste ciclo, numa fase em que se verificam melhorias significativas na situação pandémica e que permitem o regresso à normalidade.

No próximo dia 11 de novembro, realizam-se, também, as eleições na Ordem dos Engenheiros Técnicos.

A única Lista concorrente, compromete-se a realizar o Programa de Ação 2022/2025 bem como, os eventos que ficaram adiados devido à situação epidemiológica que atravessamos no último ano, nomeadamente o Congresso Nacional dos Engenheiros Técnicos e a Associação da Engenharia da Macaronésia.

De modo a esclarecer o compromisso assumido, passo a citar o nosso Bastonário Eng.º Téc. Augusto Ferreira Guedes:

“Para os próximos anos fica o compromisso de não pactuar com alguns tiques supramacistas, de pessoas que continuam a tudo fazer para impedir que a OET possa ser membro de pleno direito do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), e de outras organizações, que pela sua natureza e desígnio deveriam integrar todas as ordens profissionais. Até hoje, todos aqueles que tentaram impedir a nossa afirmação, ficaram pelo caminho, destacando alguns dos bastonários, presidentes de sindicatos e algumas organizações que se extinguiram (ASPOENTE, Sindicato Português dos Engenheiros Graduados na União Europeia – SPEUE).

E nós continuamos cá, e continuaremos a estar. Que ninguém duvide disso…”

Finalmente, deixo o lema da OET “Paulo Majora Canamus”, frase latina, tirada das “Bucólicas” de Virgílio, que significa “deixar as coisas pequenas e passar às mais elevadas”.

Um bem-haja a todos os membros da OET.

Artigo escrito pelo Presidente da Secção Regional da Madeira, Engº Técnico José Francisco da Costa Gil

https://www.oet.pt