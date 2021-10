Mais de 400 desalojados no estado brasileiro do Espírito Santos devido a chuvas fortes

As fortes chuvas que afetam o estado brasileiro do Espírito Santo já desalojaram mais de 400 pessoas em Viana, uma das cidades mais afetadas pelo temporal na região, informaram na terça-feira fontes oficiais.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, decretou ao início da noite de terça-feira "situação de emergência", após três dias seguidos de fortes chuvas no município.

O decreto possibilita um poder de resposta maior para obras de infraestruturas e para obtenção de recursos estaduais e federais.

Segundo a autarquia, já foram registadas mais de 55 ocorrências e equipas da Defesa Civil estão a percorrer pontos de alagamento e a monitorizar as áreas mais afetadas.

A cidade conta com 400 pessoas deslocadas em casas de familiares ou amigos e cinco colocadas em abrigos públicos.

Além de Viana, outras cidades do Espírito Santo, no sudeste do país, sofreram deslizamentos de terra e inundações, que resultaram em danos em algumas residências.

As chuvas fortes na região são esperadas até ao final do dia de hoje.