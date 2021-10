Ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje três avisos amarelos para as nove ilhas dos Açores devido a precipitação forte e possibilidade de trovoada, que se prolonga até quinta-feira no grupo oriental.

Em comunicado, o IPMA indica que, nas ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso vigora até às 15:00 (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira.

Nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), o agravamento das condições meteorológicas deverá terminar às 18:00 de hoje, enquanto no grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) o aviso amarelo vigora até às 21:00.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, tais como consolidar telhados, portas e janelas, fechar bem as portas, janelas e persiana, bem como manter limpos os sistemas de drenagem e os adjacentes às residências.