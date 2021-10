Brasil soma quase 120 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes este ano

O Brasil registou mais de 119.800 denúncias de violência contra crianças e adolescentes entre janeiro e setembro deste ano, revelou na segunda-feira o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) brasileiro.

O levantamento foi realizado a partir de informações do canal de denúncias "Disque 100", um serviço gratuito de comunicação da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), vinculada ao Governo brasileiro. Em todo o ano de 2020, o número chegou a 153.400.

"É um número muito alto. Precisamos de dar um basta na violência, principalmente contra crianças e adolescentes, que são o futuro da nossa nação. Para vencer essa situação, devemos denunciar os casos, cobrar ação das autoridades responsáveis e consciencializar as famílias", defendeu a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, na segunda-feira, quando se comemorou o Dia da Criança no país.

Em cerca de 66% dos casos, a agressão ocorre dentro de casa (79.872)e, segundo dados oficias, a mãe é a principal agressora (51.293 denúncias), seguida pelo pai (20.296) e pelo padrasto ou madrasta (8.269).

O técnico Fernando César Ferreira explicou que os relatos recebidos são, na maioria, de denúncias anónimas ou feitas por vizinhos e familiares das vítimas.

"O nosso grande desafio é fazer com que crianças e adolescentes também possam fazer as denúncias. Procurando melhorar ainda mais os nossos serviços, realizamos mudanças no protocolo da central de atendimento, resultando na diminuição do tempo médio de espera para seis segundos e 98% das ligações atendidas em até 30 segundos. Além disso, é possível fazer denúncias por meio da aplicação 'Direitos Humanos Brasil', pelo Telegram e WhatsApp", disse Ferreira.

De acordo com o titular da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, o contexto da pandemia de covid-19 "agravou ainda mais" as situações de violência e pode ter prejudicado a identificação e denúncias desses casos.