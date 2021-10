Terramoto de 6,3 registado ao largo de ilha grega de Creta

Um terramoto com intensidade de 6,3 na escala de Richter foi registado hoje ao largo da ilha grega de Creta, a uma profundidade de 10 quilómetros, notificou o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

O sismo, que aconteceu cerca das 09:25 locais (07:25 em Lisboa) foi registado com a intensidade de 6,4 no Serviço de Notificação de Terramotos do instituto geológico dos Estados Unidos.

As autoridades não avançaram ainda informações sobre eventuais vítimas ou danos.