Cabo Verde com 14 novos infectados e 32 recuperações em 24 horas

Cabo Verde registou 14 novos infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e 32 recuperações, informou hoje o Ministério da Saúde.

De um total de 435 resultados recebidos dos laboratórios, o ministério cabo-verdiano avançou que há 14 novos casos positivos de infeção, numa taxa de positividade de 3,2% e o menor número diário desde 16 de agosto.

Os novos infetados foram reportados na Praia (quatro), Santa Catarina (dois) e São Miguel (um), todos na ilha de Santiago, e três no Maio, e três em São Vicente.

Nas últimas 24 horas, o país não registou nenhum óbito por covid-19 e 32 pessoas tiveram alta, elevando para 37.102 os casos considerados recuperados da infeção.

Neste momento, as ilhas da Boa Vista e da Brava e os municípios de Santa Catarina e Mosteiros (Fogo), São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz (Santiago) não têm qualquer caso ativo da infeção.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou um total de 37.902 casos positivos acumulados, dos quais 346 resultaram em óbitos e há ainda a contabilizar 430 casos ativos.

Em conferência de imprensa semanal para fazer o ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, deu conta ainda que foram notificados 16 casos suspeitos e há 11 doentes internados nos hospitais do país, dos quais nove não estão vacinadas contra a covid-19.

Na análise dos últimos 14 dias, o porta-voz do Ministério da Saúde disse que houve uma diminuição da taxa de positividade, situando-se em 5,2%, embora ainda superior ao desejável, que é inferior a 4%.

Por isso, disse que a situação neste momento no país é de "mais controlo, estacionária", e a transmissão não está a decorrer como nas semanas anteriores.

Nos últimos 14 dias, a taxa de incidência acumulada foi de 79 casos por 100 mil habitantes, enquanto nos últimos dias era de 149 casos por 100 mil habitantes.

"Podemos ver que há aqui uma melhoria, os casos com tendência para diminuição", salientou.

Quanto à vacinação contra a covid-19 no arquipélago, Jorge Barreto, deu conta que o país já começou a aplicar a vacinada da Moderna, das 100 mil doses recebidas recentemente dos Estados Unidos da América.

Com a primeira dose, o país tem uma taxa de cobertura de 79%, enquanto há 45,4% de pessoas já completamente vacinadas, ou seja, já receberam duas doses de vacina.

A covid-19 provocou pelo menos 4.847.904 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,74 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.