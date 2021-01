Esplanada do Atlantis convida para almoço

Com os dias a ficarem mais quentes, a prioridade é encontrar um bom restaurante com esplanada onde possamos descansar em segurança. O Restaurante Atlantis, no Caniço de baixo, tem uma das melhores esplanadas da ilha, em forma de terraço suspenso na falésia, com vista sobre o Atlântico. O serviço é descontraído e a comida inspirada em pratos regionais, de onde se destacam o peixe fresco e o marisco, aqui também tem ao dispor um menu de snacks ideal para refeições ligeiras ou um pequeno-almoço tardio.

Restaurante Atlantis

Complexo Balnear Lido Galomar

Piso -3

Caniço de baixo

Reservas +351 291 930 930