Açores com 38 novos casos diagnosticados em cinco ilhas

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 38 novos casos positivos de covid-19, dos quais 19 em São Miguel, 13 na Terceira, quatro no Faial, um no Pico e um em São Jorge, foi hoje anunciado.

A informação consta do boletim de hoje da Autoridade de Saúde dos Açores, que explica que estes novos casos no arquipélago resultam de "1.590 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, e outras realizadas nos laboratórios privados com convenção, no Serviço Regional de Saúde, por via dos testes rápidos (rastreios em massa) e no laboratório do Polo da Terceira da Universidade dos Açores".

Há ainda 42 doentes que recuperaram da doença: 40 na ilha de São Miguel, um na Terceira e um no Pico.

Estão internadas nos Açores 22 pessoas, menos dois doentes do que na terça-feira.

Em São Miguel estão internadas 21 pessoas no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, onde há mais um doente na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), que tem agora um total de oito pacientes com covid-19.

Já na Terceira mantém-se internado um doente em UCI, no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

Os Açores têm "duas cadeias ativas de transmissão da doença, uma no Pico e uma no Faial", ainda de acordo com a Autoridade de Saúde açoriana.

Existem atualmente 501 casos positivos ativos de covid-19, sendo 438 em São Miguel, 44 na Terceira, 14 no Faial, dois no Pico, um em S. Jorge, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje na região 3.486 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 25 óbitos e 2.860 recuperações.

No seguimento do caso positivo identificado no Corvo e de outro na ilha do Faial, este último com ligação à ilha do Corvo, a Autoridade de Saúde Regional informou também hoje que, "até à data, não foram identificados mais casos ou utentes sintomáticos" na mais pequena ilha dos Açores, "mantendo-se os contactos próximos de alto risco em isolamento profilático".

Em comunicado também emitido hoje, a Autoridade de Saúde dos Açores adianta ainda que já foram realizadas várias testagens na ilha do Corvo, nomeadamente na segunda-feira, dia em que "foram efetuados 18 testes por metodologia RT-PCR, todos com resultado negativo".

Já hoje foram efetuadas "24 colheitas na ilha do Corvo" e aguarda-se "o resultado destas análises", lê-se no comunicado.

A entidade diz ainda que durante o dia de hoje "será efetuada a testagem com testes rápidos de antigénio aos utentes do lar de idosos e aos seus funcionários", enquanto "na próxima sexta-feira decorrerá uma testagem alargada à população da ilha do Corvo".

A Autoridade de Saúde Regional e a Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia Covid-19 asseguram que estão "em contacto permanente com o delegado de saúde concelhio, acompanhando a situação epidemiológica e a evolução do risco" na mais pequena ilha do arquipélago.