Aparato policial para deter condutor na Avenida do Mar

Segundo informação que chegou ao DIÁRIO, um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) montado numa mota de patrulha atravessou-se ao final da noite de ontem (dia 25) à frente de uma viatura que circulava na Avenida do Mar no Funchal para deter o condutor.

O agente saltou da sua mota retirando de seguida a sua arma de serviço, apontando-a de imediato ao condutor do “Ford Fiesta” - com uma idade compreendida entre os 30 e os 40 anos - para o obrigar primeiro, a sair da viatura, tendo insistindo posteriormente para que este se colocasse de joelhos no chão com as mãos atrás das costas.

O condutor que seguia sozinho, só acedeu a obedecer à ordem policial após várias tentativas por parte do mesmo polícia, que acabou ele próprio por conseguir algemá-lo sem que o suspeito oferecesse resistência.

Poucos minutos depois, chegou primeiro uma viatura de reboque da PSP e, logo de seguida, uma viatura ligeira da PSP com dois elementos, que serviu para transportar o indivíduo até o Comando Regional. Desconhece-se os motivos para esta detenção “musculada” da PSP.

O aparato surpreendeu muitos populares que passeavam na referida avenida e que se agruparam perante este inusitado espectáculo.