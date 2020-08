Albuquerque lamenta declarações “menos felizes de hoteleiros”

O presidente do Governo Regional considera que a esmagadora maioria dos madeirenses está a cumprir o distanciamento social durante o estado de calamidade, ainda assim disse continuar a assistir a “conferências de imprensa patéticas” por parte de “partidos políticos”, que tentam “tirar dividendos”. Para além disso lamentou “declarações de hoteleiros não menos felizes, mas é a democracia” na sua plenitude, observou há pouco logo após uma visita ao Estádio de Câmara de Lobos, infra-estrutura que volta a dispor de cobertura sobre a bancada, um investimento de ronda os 240 mil euros.

Recorde-se que o CEO e presidente do Grupo PortoBay foi um dos que usou recentemente as redes sociais para deixar uma mensagem aos “senhores do poder” criticando a obrigatoriedade do uso das máscaras.

Sei mencionar nomes, Albuquerque preferiu falar depois da falta de equipamentos desportivos em Câmara de Lobos, o concelho apresenta uma demografia desportiva superior à oferta, o governante quer avançar com um novo campo, uma empreitada com custos controlados, que bem pode nascer na zona do Ribeiro Real, de resto, prontificou-se a ir ver a área proposta.

Em jeito de remate de conversa, questionado se apoia o presidente do PSD nacional, Rui Rio, em possíveis conversações com o Chega com vista a entendimentos eleitorais se o partido de André Ventura evoluir “para uma posição mais moderada”, ou afastar “continuar numa linha de demagogia e populismo”, Albuquerque foi claro: “Tudo o que seja para derrotar a Esquerda, sou favorável caso contrário não saímos da cepa torta”.