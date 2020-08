"Nada é a melhor palavra que descreve esta vereação", diz Gonçalo Pimenta

Os indicadores financeiros desta autarquia são "muito maus", com uma taxa de execução nos 37%. "Isto deveria envergonhar um qualquer executivo", disse o deputado municipal do CDS, Gonçalo Pimenta, apontando, por exemplo, a requalificação urbana ou a ETAR do Funchal. "Exemplos do nada" e que representam uma governação que nada deixa ao futuro dos seus munícipes. Gonçalo Pimenta criticou ainda o aumento da verba destinada a estudos e pareceres, que ronda agora os 567 mil euros, o que representa um crescimento de 225%.