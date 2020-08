Banda Live Brisk em concerto intimista na Ribeira Brava

Depois da fadista madeirense Sofia Ferreira ter subido ao palco com o fado tradicional, o segundo concerto do evento 'Sunsets à Brava' será protagonizado pela banda Live Brisk, que actua sábado, pelas 20 horas, no Largo dos Herédias.

Neste concerto, com uma vertente mais intimista, Vânia Banganho (voz) e Sérgio Pão (piano) far-se-ão acompanhar no palco por Joana Quintal (violino), José Pereira (bateria) e João Sousa (baixo).

A banda brindará o público com temas originais e outros bem conhecidos da música nacional e internacional.

Organizado pelo município da Ribeira Brava, o evento é de entrada livre.

No 'Sunsets à Brava' são tomadas todas as recomendações do Serviço Regional de Saúde, sendo que os locais dos espectáculos têm lugares marcados. É obrigatório o uso de máscaras e a desinfecção das mãos.