Três novos casos positivos na Madeira e sete 'suspeitos'

Há três novos casos positivos a reportar, tratando-se de três turistas pertencentes a um grupo proveniente da Suíça, em que um dos elementos testou positivo à chegada, na última semana. Estes três turistas permaneceram em isolamento e sob vigilância das autoridades de saúde desde a sua chegada à Região, tendo-se confirmado hoje o resultado positivo para covid-19. Há ainda a reportar um caso recuperado, designadamente, um caso importado que permanecia em isolamento em unidade hoteleira dedicada.

Este domingo foram identificadas também mais sete situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde. Tratam-se de sete viajantes identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de covid-19 do Aeroporto da Madeira. O IASaúde informa que as investigações epidemiológicas e análises laboratoriais estão em curso.

No total, a Região registou até à data 111 casos confirmados de covid-19, dos quais 98 são casos recuperados e 13 são casos activos. Estes 13 casos activos consistem em 10 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio do Aeroporto da Madeira e três são de transmissão local. São oito as pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, sendo que as restantes se encontram em isolamento em domicílio provisório.

14.880 pessoas estão a ser acompanhadas

À data, 14.880 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos com recurso à aplicação Madeira Safe To Discover, 6.467 das quais estão em vigilância activa.

Quanto às linhas criadas, os contactos para a SRS24 totalizam 10.424 telefonemas, mais 62 chamadas nas últimas 24 horas. Já o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.811, com 160 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

Relativamente aos testes para despiste à covid-19 realizados na Madeira o IASaúde adiantou que foram processadas 45.654 amostras (até ao fim do dia de ontem), enquanto que no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo há a reportar um total cumulativo de 17.794 colheitas para teste realizadas no local (até às 18 horas do dia de hoje).