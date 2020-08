A regiões montanhosas da Madeira já registaram, hoje, temperaturas que configuram valores de aviso laranja, ou seja, entre os 28.ºC e os 29.ºC.

De acordo com o IPMA, as temperaturas no Areeiro, Bica da Cana e Pico alto estiveram acima dos 28.ºC vom extremos de 28,8.ºC na Bica da Cana e 28,6.ºC no Pico do Areeiro.