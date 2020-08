PPM indignado com aumento das refeições escolares na Madeira

O coordenador do PPM Madeira, Paulo Brito, está contra o aumento das refeições escolares na Madeira.

É um absurdo que haja este aumento com a desculpa, uma vez mais, da pandemia, embora seja de 1 euro, mas para muitas famílias da região esse valor significa muito no fim do mês, principalmente aquelas famílias que viram os seus rendimentos cortados com o lay-off e que foram despedidas das empresas onde trabalhavam Paulo Brito

O coordenador do PPM Madeira diz que, no caso das famílias com três filhos a estudar, se cada um almoçar três vezes por semana na escola, será pago um valor de 27 euros mensais, o que, no seu entender, se torna "incomportável", sobretudo para os agregados familiares que, neste momento, vivem só com um salário mesmo que seja médio.

Por isso, lança um apelo para que seja o Governo Regional a suportar esse custo, "pois já que há subsídios absurdos que se dão aos clubes de futebol que em nada dignificam a Região, cortavam nesses mesmos subsídios e canalizavam para contribuir para a educação dos jovens da Região".