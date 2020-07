Despiste na via rápida deixou homem encarcerado na Boa Nova

O condutor de um veículo ligeiro ficou ferido, há pouco, na sequência de um despiste ocorrido na via rápida, no sentido Santa Cruz - Funchal, na zona da Boa Nova.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses enviaram uma ambulância para o local, bem como um veículo de desencarceramento, uma vez que a vítima ficou presa no interior do carro. Os sete operacionais foram obrigados a remover a porta da viatura para retirarem a vítima do interior.

O homem depois de convenientemente imobilizado será transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O trânsito nessa zona circula de forma muito condicionada.