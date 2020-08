França regista 17 mortos nas últimas 24 horas

A França registou mais 17 mortes nas últimas 24 horas em consequência da covid-19, elevando o total de óbitos para 30.451, anunciou hoje a Direção Geral da Saúde francesa.

Após um aumento reduzido do número de casos na segunda-feira (493 casos), as autoridades francesas anunciaram que hoje há 2.238 novos casos confirmados.

No total, a França tem 221.267 casos, com os números diários a voltarem aos registados durante o confinamento.

Atualmente há 273 focos de contaminação ativos no país, com 27 novos focos a serem registados desde segunda-feira. Há ainda 28 departamentos em todo o território francês classificados como estando em situação vulnerável moderada a elevada, dando conta da continuação da propagação do vírus.

A taxa de positividade dos testes feitos no país é agora de 3%, um número que continua em alta no país.

Devido a estes números, continuam a ser anunciadas medidas preventivas como a obrigação de utilização de máscara no local de trabalho sempre que não se esteja sozinho num escritório.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.