Basquetebolista norte-americano Eric Anderson Jr. reforça FC Porto

O basquetebolista norte-americano Eric Anderson Jr. vai reforçar o FC Porto, proveniente do Maccabi Haifa, de Israel, e junta-se nos 'dragões' aos compatriotas Brad Tinsley, Max Landis, Larry Gordon, Tanner McGrew e Jonathan Fairell, informou hoje o clube.

"Venho para Portugal com a expectativa de melhorar todos os dias nos treinos, conhecer melhor a minha equipa, aprender a jogar com os meus colegas e vencer o maior número possível de jogos", referiu o poste Eric Anderson aos canais de comunicação do clube.

Eric Anderson, de 27 anos e 2,06 metros de altura, que conta com passagens pela Alemanha, Luxemburgo, Japão, Argentina e Israel, considera o FC Porto um "clube muito grande e respeitado" e antevê "emocionante" a "grande oportunidade" de representar os 'dragões'.

"Falei com o treinador [Moncho López] antes de vir. Gosto do estilo dele. É exigente. mas precisamos disso para vencer", declarou aos canais de comunicação do clube 'azul e branco' o basquetebolista formado na Universidade de New Haven, no Connecticut, nos Estados Unidos.

O treinador galego Moncho López considera que Eric Anderson "vem completar a bateria de homens interiores" do plantel e destacou que nas várias ligas profissionais por onde o norte-americano passou "atingiu médias elevadas em pontos e ressaltos".

"Há que acrescentar, também, o desarme de lançamentos como uma das suas habilidades. É, como os outros recém-chegados, um jogador que, mesmo tendo um papel importante no aspeto ofensivo, será também uma peça crucial na estrutura defensiva da nossa equipa", acrescentou Moncho López.