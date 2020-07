Campeão FC Porto goleia Moreirense na despedida do Dragão

O FC Porto goleou hoje o Moreirense por 6-1, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, que marcou a despedida nesta época do estádio do Dragão do novo campeão nacional.

Os 'azuis e brancos' adiantaram-se cedo no marcador, através de Luis Diaz, aos quatro minutos, mas o Moreirense ainda reagiu e igualou aos 20, por Fábio Abreu, tendo as duas eqiupas chegado igualadas ao intervalo.

A goleada 'azul e branca' ganhou força no arranque da segunda metade, com os golos de Otávio (51), Alex Telles (56), de grande penalidade, e Marega (61), tendo Soares, aos 78 e 87, anotado os dois últimos golos da partida.

Com esta vitória, o FC Porto reforça ainda mais a liderança, chegando aos 82 pontos, mais 11 do que o Benfica, segundo e que na terça-feira joga em casa do já despromovido Desportivo das Aves, enquanto o Moreirense mantém o oitavo posto, com 43 pontos.