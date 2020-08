Poluição ‘volta’ à praia da Tabua

A mancha de poluição é visível a grande distância. As imagens foram recolhidas hoje por um dos moradores da freguesia da Tabua e que habitualmente até percorre a zona de praia de barco. Segundo o mesmo, a descarga parece estar a ser feita da Estação de Tratamento de Águas Residuais que se encontra naquela localidade e que, ao longo dos últimos anos, tem suscitado algumas críticas.

Referir que aquela zona é habitualmente utilizada por alguns pescadores. Mas, conforme acrescenta o morador, “já não pescava ali, então agora nem à água se vou”.

A situação acontece depois da qualidade da água da praia da Tabua ter sido considerada preocupante pela associação ambientalista ZERO. “Há situações preocupantes, como é o caso da praia da Tabua, no concelho da Ribeira Brava, na Ilha da Madeira, que é a segunda situação mais grave, com quatro análises acima dos valores”.