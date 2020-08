Incêndio na Tabua mobiliza seis bombeiros

Um incêndio deflagrou esta noite, por volta das 22h50, na Tabua, concelho da Ribeira Brava. As chamas, que consumem um terreno repleto de canavieiras, no sítio dos Zimbreiros, fizeram deslocar para o local seis elementos da corporação de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, separados em duas viaturas: um veículo pesado de combate a incêndios e outra viatura ligeira.

No local estão também elementos da Polícia de Segurança Pública, a averiguar as circunstâncias que espoletaram este fogo num terreno baldio. Segundo fonte da corporação de bombeiros do concelho, o incêndio está controlado, embora os 'soldados da paz' permaneçam nos Zimbreiros.