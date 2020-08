Lito Vidigal diz que Marítimo "não pode passar pelos mesmos sobressaltos"

O treinador Lito Vidigal disse hoje que o Marítimo não pode "passar pelos mesmos sobressaltos que na época passada", em declarações à televisão do clube da I liga de futebol,

Com três reforços confirmados, o novo técnico 'verde rubro' reconhece que o plantel para a época 2020/2021 está longe de se encontrar fechado e que as vagas ainda restantes devem ser preenchidas com qualidade.

"Tenho vindo a conversar com o presidente e com a estrutura do Marítimo nesse sentido, ainda temos algumas posições a preencher", disse Lito vidigal, salientando que pretende "jogadores com qualidade, que possam tornar o Marítimo mais forte e competitivo".

O avançado francês Fumu Tamuzu, o médio também francês Rafik Guitane e o extremo português Rúben Macedo são os reforços já confirmados pelo Marítimo nesta pré-temporada.