PSD pede mais humildade e diálogo à Câmara do Funchal

Comemora-se na sexta-feria o Dia da Cidade do Funchal e os Vereadores do PSD defendem a necessidade de haver uma postura de maior abertura por parte do executivo às propostas da oposição. Os vereadores 'laranja' pedem à vereação de Miguel Silva Gouveia que coloque, em primeiro lugar, os interesses da população.

"Ao longo dos últimos meses e em plena pandemia, quando, por exemplo, todas as propostas do PSD tendentes a reforçar os apoios aos Munícipes foram chumbadas, mesmo havendo condições para que as mesmas fossem aprovadas e cumprissem o seu propósito”, lamentam.

Para o PSD é importante perceber que “tempos excepcionais obrigam a soluções excepcionais”.

"Quando estamos prestes a assinalar mais um Dia da Cidade, seria importante que, antes disso, todos os vereadores eleitos ao Município pudessem ser ouvidos e pudessem fazer um balanço do que foi mais este ano de mandato, num contributo que é salutar e que deve ser encarado à luz do papel que cada um deve desempenhar a favor do concelho e, não, como ameaça ou retaliação ao trabalho que vem sendo feito e que, no nosso entender, poderia ir, a todos os níveis, muito mais longe”.

A realização de uma reunião de câmara durante o mês de Agosto é uma medida há muito defendida pelo PSD e um exemplo de "abertura" que o município poderia dar, precisamente antes da celebração de sexta-feira”.