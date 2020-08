Mais de 700 mil euros para as empresas do Porto Santo na Linha Investe RAM Covid-19

O secretário regional da Economia vai estar, amanhã, no Porto Santo, para uma sessão 'Ouvir para Decidir', promovida pelo Conselho Consultivo da Economia que tem como principal objectivo recolher contributos dos empresários para o plano de recuperação.

Rui Barreto deverá apresentar diversos dados sobre os apoios já concedidos a empresas do Porto Santo, para fazer face à pandemia.

No âmbito da Linha Investe RAM Covid-2019, 65 empresas do Porto Santo foram apoiadas num montante global de 782.136 euros. Na linha Adaptar, lançada para apoiar a adopção de medidas de contenção da pandemia, foram aprovados 23 projectos do Porto Santo, num total de quase 96 mil euros.

O Secretário da Economia também deverá destacar os apoios dos sistemas de incentivos geridos pelo IDE. Foram, até agora, aprovados 96 projectos, num montante global de quase 18 milhões de euros que foram apoiados com valores superiores a 3 milhões de euros.