Panela esquecida ao lume mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram há instantes alertados para uma nuvem de fumo que saía de um apartamento localizado no Complexo Habitacional dos Barreiros, no Funchal.

Quando lá chegaram verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao fume e que o fogo já tinha sido extinto pelo proprietário. Procederam então à ventilação do espaço.

No local estiveram 12 bombeiros com quatro viaturas.