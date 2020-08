Universidade da Madeira lidera preferências dos candidatos ao Ensino Superior

A Universidade da Madeira, no Funchal, é líder nas preferências dos candidatos da Região ao Ensino Superior. A constatação é feita pelo gabinete ao fim de cinco dias de candidaturas, sendo a escolhida por 373 estudantes.

Em segundo lugar está a Região de Lisboa, reunindo a preferência de 144 candidatos pelas duas universidades e o Instituto Politécnico da capital portuguesa. Segue-se o Porto com 101 candidaturas, Coimbra com 63 e Aveiro com 22.

Nesta fase de candidaturas ao Ensino Superior, o curso de Gestão liderava a lista de preferências dos candidatos madeirenses, seguido dos cursos de Enfermagem, Medicina, Direito e Desporto.

Recorde-se que as candidaturas no Gabinete do Ensino Superior prolongam-se até 20 de Agosto e podem ser feitas online até ao dia 23.