UMa abre 42 vagas para alunos do Ensino Profissional e Artístico

A Universidade da Madeira (UMa) vai abrir 42 vagas para o concurso especial para alunos do Ensino Profissional e Artístico, distribuídas pelos cursos de licenciatura em Artes Visuais; Biologia; Comunicação, Cultura e Organizações; Direcção e Gestão Hoteleira; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Computadores; Engenharia Electrónica e Telecomunicações; Engenharia Informática; e Estudos de Cultura.

O interessado, que até ao final do ano letivo 2019/2020 possua a dupla certificação de ensino secundário de um curso profissional ou de um curso artístico especializado, pode apresentar candidatura a licenciaturas da UMa, devendo para tal realizar previamente, uma prova de avaliação de conhecimentos e competências.

A prova realizar-se-á no dia 24 de Julho, tem uma duração de duas horas e é constituída por duas partes: Língua e Cultura Portuguesas, realizada por todos os candidatos, e uma parte Específica realizada pelos candidatos em função do curso de dupla certificação/curso profissional ou curso artístico especializado que concluiu e do curso de licenciatura a que se pretendem candidatar.

O período para inscrição na prova está aberto e decorre até 17 de Julho, através do endereço https://candidaturas.uma.pt. O aluno deverá anexar cópia do cartão de cidadão e certificado de habilitações referente ao curso de dupla certificação de nível secundário ou curso artístico especializado ou documento comprovativo de que se encontra a frequentar o último ano de um curso de dupla certificação de nível secundário ou de um curso artístico especializado.

Após aprovação na prova, o aluno precisa apresentar candidatura no site da Direcção Geral do Ensino Superior. Pode ser feita candidatura a três cursos, no máximo, de entre os cursos que disponibilizem vagas e que estejam integrados numa das seguintes instituições da Rede Sul e Ilhas: Universidade da Madeira, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, Instituto Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico de Santarém, Instituto Politécnico de Setúbal, Universidade dos Açores, Universidade do Algarve e Universidade de Évora.