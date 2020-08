A Meo interpôs um processo contra a NOS no valor de 4,5 milhões de euros. O novo litígio entrou no tribunal da Madeira no final do mês passado. É esta "briga de gigantes" que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 15 de Agosto. Um assunto para ler na página 10 do nosso matutino.

Também em destaque nesta edição as instalações da zona de rastreios do Aeroporto da Madeira, uma operação que vai custar à Região 51 mil euros. O acordo firmado esta semana por ajuste directo à Tecnovia também contempla transporte de doentes. Saiba mais na página 2.

Ainda sobre a pandemia, veja-se o impacto da covid-19 na venda de carros: entre Janeiro e Julho venderam-se 1.335 unidades, a maior quebra homóloga desde 2010 (p.3.).

A Educação merece também destaque de capa neste sábado de feriado. Um estudo sobre as condições de funcionamento nas escolas a tempo inteiro revela, entre outros aspectos, que nenhuma escola do 1.º ciclo dá Religião e Moral. (p.5).

E porque hoje se celebra o dia de Nossa Senhora do Monte, a grande foto de capa é dedicada à celebração, que este ano volta às origens: sem arraial mas com fé na padroeira (pp. 8 e 9).

Tudo isto e muito mais poderá ler este sábado no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente fim-de-semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.