Renê Santos apontado como possível reforço do FC Porto

O jornal desportivo 'O Jogo' avança com a possibilidade de o defesa central do Marítimo Renê Santos ser reforço do FC Porto para a próxima época.

O jogador esteve em destaque no regresso do campeonato, depois da interrupção devido à pandemia e chegou a ser eleito o 'defesa do mês' pelos treinadores da I Liga.

O interesse em Renê Santos, segundo o 'O Jogo', já terá sido comunicado ao presidente do CS Marítimo, Carlos. Pereira. O jogador brasileiro, de 28 anos, tem contrato até Junho do próximo ano.

O FC Porto está no mercado à procura de um central, uma vez que é dada como certa a saída de Diogo Leite para o Valência. Com a lesão do espanhol Marcano, que ainda deverá ficar mais algum tempo parado, Sérgio Conceição só conta com Pepe e Mbemba, a quem se deve juntar o jovem Diogo Queirós que esteve emprestado ao Mouscron da Bélgica.

Renê Santos, que chegou ao Marítimo no início de 2019 e foi quase sempre titular, tem a vantagem de ser um investimento mais baixo do que outros nomes apontados ao 'Dragão'.