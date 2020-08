Madeira ganha novo centro de inovação digital

O 'Madeira FIWARE iHub' do Madeira-ITI, foi aprovado pela Fundação FIWARE (uma organização sem fins lucrativos, sediada em Berlim na Alemanha) como um centro de inovação digital.

Trata-se de uma iniciativa do Enterprise Engineering Lab (eelab) do Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI), que visa apoiar e promover adopção de soluções digitais por parte do tecido empresarial e incentivar a digitalização da administração pública da Região Autónoma da Madeira.

Para cumprir os seus objectivos, o este 'hub' irá estabelecer parcerias com instituições e empresas locais para incentivar a formação de negócios baseados na Internet, aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas (PMEs) e facilitar a diversificação e internacionalização da economia local através de tecnologias e arquitecturas 'Open Source'.

A actividade do 'Madeira FIWARE iHub' passa por servir de intermediário entre as entidades que necessitam de melhorar ou digitalizar os seus processos e os fornecedores que detêm a tecnologia e os conhecimentos necessários.

“Já foram estabelecidas algumas parcerias na Região e pretendemos incluir outros parceiros no 'hub', como sejam instituições locais, empresas e outros 'hubs' que estejam focados nos sectores mais relevantes para a Madeira”, destaca David Aveiro, professor da Universidade da Madeira/M-ITI) e coordenador do 'hub'.

O responsável adianta ainda que “a abertura do centro e laboratório de experimentação FIWARE a programadores e empresas locais é vital para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções digitais inteligentes” e acredita que “a adopção de tecnologias e padrões 'Open Source' permite uma maior eficiência e melhora a competitividade dos negócios.

"A tecnologia FIWARE irá contribuir para a digitalização e internacionalização das empresas e da administração pública e com certeza irá agregar valor à nossa economia e comunidade local”, , remata.

A aprovação pela Fundação FIWARE significa ainda o laboratório regional eelab integre a competitiva rede internacional de 'iHubs' da Fundação FIWARE.

A aprovação do Madeira FIWARE iHub ocorreu em simultâneo com a aprovação do Azores Digital Innovation Hub, sendo que estes dois centros são os primeiros em Portugal a integrar a rede internacional de FIWARE iHubs.

As PMEs ou organismos da administração pública interessadas em fazer a avaliação da sua maturidade digital ou que queiram digitalizar os seus processos podem consultar a página web do Madeira FIWARE iHub ou entrar em contacto através do endereço de e-mail [email protected].