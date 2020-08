Rede de apoio a investimentos da diáspora já está a funcionar

Desde segunda-feira, dia da publicação da resolução do Governo Regional que está em funcionamento a Rede Regional de Apoio ao Investimento da Diáspora (RRAID), um organismo afecto à Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa e que tem como principal objectivo "facilitar, agilizar e promover" os investimentos dos emigrantes na Reguião.

A RRAID é presidida pelo director regional, Rui Abreu e integra dois representantes da Vice-presidência do Governo Regional, dois da Secretaria Regional de Economia e um representante de cada uma das outras secretarias envolvidas no apoio à Diáspora madeirense: Inclusão Social e Cidadania; Agricultura e Desenvolvimento Rural; Turismo e Cultura; Educação, Ciência e Tecnologia.

No preâmbulo da resolução do GR é referido que "um número importante de emigrantes, ciclicamente revela interesse de investir na sua terra de origem, quer para cimentar a sua relação com a Madeira, mesmo permanecendo fora, quer com o objectivo do regresso definitivo, fechando assim o ciclo da emigração".

O Governo Regional pretende criar uma "rede inter-sectorial" que permita "ligar os serviços que apoiam o investimento, em geral, e da diáspora em particular, favorecendo assim a execução das ferramentas que já existem e a criação de outras que se julguem pertinentes, bem como a sua divulgação aos interessados".