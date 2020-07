Conselho da Diáspora em Janeiro na Madeira

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa anunciou, hoje, que o Conselho da Diáspora terá lugar, em Janeiro do próximo ano, na Madeira. A data escolhida é justificada pelo facto de se prever que estejam na Região vários conselheiros, para as festas de Natal e Fim de Ano

Rui Abreu fez este anúncio depois de uma reunião com Cátia Ornelas, conselheira madeirense pelo Brasil,

Para hoje estava prevista a realização do Fórum das Comunidades que, tal como o Conselho da Diáspora, foi adiado devido à pandemia.

Cátia Ornelas falou sobre a situação que a comunidade madeirense vive no Brasil. “Está um pouco complicada, mas as pessoas da comunidade madeirense estão a lidar com a pandemia de forma tranquila.” Estão a obedecer à quarentena e estão à espera de dias melhore", afirma.

Cátia Ornelas acredita que “dentro da comunidade a grande maioria é contra [as políticas de Bolsonaro]" e gostaria que actuasse de outra forma.

“Não foram tomadas as medidas acertadas como na Madeira, que acho que é um excelente exemplo.”

Apesar dos problemas que a pandemia esta a causar, sobretudo no Brasil, na África do Sul e na Venezuela, não tem havido “nenhum surto migratório”, constatou Rui Abreu. “As pessoas estão a aguardar nos países onde residem para que as economias retomem e assim poderem retomar as suas vidas, os seus negócios e depois fazerem também as suas viagens quando tudo estiver mais calmo, controlado, e as ligações aéreas forem retomadas”.

Rui Abreu vai receber pessoalmente os conselheiros que se encontram na Região. “Depois quando for possível, ao nível dos voos e ligações aéreas comerciais e da evolução da pandemia, quero estar próximo e visitar os países onde existem comunidades madeirenses, principalmente as mais numerosas, como na Venezuela, África do Sul e outras”, prometeu.