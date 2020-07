O Presidente da República prometeu usar a sua influência para "potenciar o diálogo entre as partes e a compreensão" que desejou entre os governos Regional e da República.

No final da sessão que decorreu na Autarquia de Câmara de Lobos, o presidente assinou o Livro de Honra e recebeu um quadro com a sua imagem com a máscara facial.

Depois dos discursos, a comitiva segue a pé para o restaurante Vila da Carne.