Presidente da República elogiou Albuquerque

Marcelo elogiou o presidente do Governo Regional pela "eficácia" de tornar possível esta visita à Região decidida praticamente em cima da hora. Elogiou também o "esforço muito grande" da Região para conter a pandemia, é também revelou que nestes últimos meses esteve sempre em contacto com as autoridades da Região "pelo telefone" para encontrar as melhores fórmulas para a resposta a dar à situação de pandemia. "Ainda bem que no caso da Madeira correu muito muito bem. E isso está a ser reconhecido" sobretudo por quem chega à Região, acentuou.

Sobre o papel do presidente da República no atenuar das relações tensas entre Funchal é Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa diz que o importa "sermos muito práticos a olhar para o futuro", ou seja, ver "como é que as aberturas constantes do Orçamento Suplementar podem ser exploradas" e "num espírito que só pode ser de solidariedade", desejou.