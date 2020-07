O delegado de saúde do Funchal, Maurício Melim, explica a Marcelo Rebelo de Sousa os pormenores da "parafernália" - expressão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque - que envolve a Unidade de Emergência em Saúde Pública na RAM.

Maurício Melim explica pormenorizadamente todo o processo na gestão da pandemia da Covid.

Albuquerque apressa a visita ao Bom Jesus: "Maurício, estás a falar muito", disse alto e bom som o presidente do GR para o delegado de saúde do Funchal.

Marcelo admitiu passar férias este Verão na Madeira, divididas entre o Funchal e o Porto Santo.