Marcelo não veio mais cedo devido à quarentena obrigatória

O Presidente da República justificou, à chegada ao aeroporto, que não veio mais cedo à Região, porque se o fizesse teria de fazer quarentena obrigatória.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que há "confiança" no destino Madeira e foi isso que veio "agradecer e reconhecer". "A Madeira é um local seguro", disse.

Marcelo disse ter ficado "muito impressionado" com a vinda "sucessiva e consistente" de turistas da Europa para a Madeira e com a taxa de ocupação já "muito significativa" e mais ainda com " a subida impressionante" prevista para os próximos meses, factores que significam "confiança", "futuro" e "aposta" na mais valia qualitativa que a região oferece aos turistas. Aproveitou para reforçar "a certeza" que nos próximos dias o Reino Unido vai alterar a sua posição de impor quarentena aos turistas que regressem a Inglaterra " porque é tão grande a evidência dos factos".

Destacou que a Madeira é um exemplo de "segurança" e "confiança no futuro", com elogios às medidas implementadas na Região.

Ainda no aeroporto Marcelo disse que não comentava candidaturas presidenciais, respondendo à pergunta dos jornalistas sobre a intenção de Miguel Albuquerque considerar uma corrida a Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que "o presidente da República não é candidato presidencial" para justificar que "vê com alegria o aparecimento do maior número de candidaturas depois de convocadas as eleições em Novembro. Mas cabe aos próprios decidirem se avançam" afirmou para refugiar-se no argumento que enquanto presidente da República "não pode estimular os desestimular candidatos"

Alegou ainda que o presidente da República "não pode ou não deve comentar" candidaturas Presidenciais, Regionais, Autárquicas ou Legislativas

Admitiu apenas que "é bom em Democracia quem sinta que deve ser candidato se candidate". E aproveitou para elogiar Albuquerque por outras razões.

O Governo Regional esteve representado em peso na chegada do Presidente. Além de Miguel Albuquerque, estiveram no Aeroporto o Presidente da República o Vice-Presidente, Pedro Calado, o secretário da Saúde, Pedro Ramos, e o secretário do Turismo, Eduardo Jesus.

O Representante da República, Ireneu Barreto, também marcou presença.