A 9.ª visita de Marcelo à Madeira

O actual Presidente da República está quase a iniciar a sua 9.ª visita à Madeira. Marcelo Rebelo de Sousa é, de longe, o Chefe de Estado que mais vezes se deslocou à Região. E o primeiro mandato ainda não chegou ao fim.

Em 1 de Julho de 2016 deu início às deslocações ao território insular, para presidir, a 1 de Junho, aos 40 anos da Autonomia. Nesse ano viria mais duas vezes: uma na sequência dos incêndios, não prevista.

No final de Agosto veio para uma viagem às Desertas e às Selvagens. Foi, aliás o primeiro Presidente a pisar a superfície das Desertas, uma vez que Soares, Sampaio e Cavaco já tinham estado também nas Selvagens.



Em 2017 esteve na inauguração da renomeação do Aeroporto Internacional da Madeira para Cristiano Ronaldo, aproveitando para assistir ao jogo de futebol Portugal/Suécia. Nessa deslocação realizou a habitual reunião semanal com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de São Lourenço.



Nesse ano veio igualmente no dia da tragédia do Monte, a 15 de Agosto.



Em 2018, Marcelo esteve presente no arranque das comemorações dos 600 Anos, no Porto Santo e na Madeira.

Aproveitou para reunir com os dirigentes partidários da Região, no âmbito da marcação das Regionais de 2019.

Na ocasião condecorou a Escola Secundária Jaime Moniz e o RG3.



No final de 2018 esteve presente no aniversário do Clube Rotário do Funchal e passeou pela baixa e foi ao Mercado dos Lavradores, em plena época natalícia.



Em 2019 a única deslocação à Madeira foi motivada pelo trágico acidente, ocorrido em Abril, no Caniço e que tirou a vida a 29 pessoas.



A 9.ª viagem

Depois de aterrar no Aeroporto da Madeira, logo ao fim da tarde, o Presidente da República não tem agenda pública conhecida, mas tudo pode acontecer, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa decide muitas vezes o trajecto que quer fazer à última hora.

Amanhã visita o Centro de Saúde do Bom Jesus às 11 horas, seguindo para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Às 12h segue para os Paços do Concelho de Câmara de Lobos e depois visita a ‘Nova Cidade’. Almoça na localidade.

Pelas 16h recebe, na Quinta Magnólia, cerca de 30 IPSS – instituições particulares de solidariedade social – da Madeira.

Antes de regressar a Lisboa, o Presidente visita o centro de vigilância e rastreio existente no aeroporto.