Marcelo elogia segurança na noite madeirense e admitiu dar um mergulho

Depois de ter deixado a Igreja do Colégio, onde assistiu à missa presidida pelo Bispo D. Nuno Brás, Marcelo Rebelo de Sousa foi muito solicitado durante o percurso até ao Centro de Saúde do Bom Jesus, onde tem a primeira visita do dia.

O Presidente da República elogiou a segurança na noite madeirense e admitiu ainda dar um mergulho "talvez a meio da tarde no Funchal".

Marcelo confirma que fez o teste à Covid-19 antes de viajar para a Madeira. " Já tinha feito há 4 dias, mas como não dava as 72 horas, fiz de novo um dia antes (sexta feira) e deu negativo".